Москвичи делятся самыми яркими моментами лета

Москва 24 предлагает вспомнить о самых ярких моментах уходящего лета. Телезрители могут прислать самые запомнившиеся фотографии и видео, которые они сделали за последние три месяца. Лучшие из лучших покажут в прямом эфире и вручат призы – карту "Тройка" со специальным дизайном от департамента транспорта и мерч телеканала.

Юная Полина летом отметила свой первый юбилей – пять лет. Гуляли всем двором, а чтобы день рождения прошел, как у настоящей принцессы, родители привезли пони-единорога.