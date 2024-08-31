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31 августа, 13:15

Общество

Москвичи делятся самыми яркими моментами лета

Москвичи делятся самыми яркими моментами лета

Последние выходные лета отличились аномальной жарой

Москвичи делятся самыми яркими моментами уходящего лета

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Москва 24 предлагает вспомнить о самых ярких моментах уходящего лета

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30 новых школ и детских садов откроются в Москве 2 сентября

Москва 24 предлагает вспомнить о самых ярких моментах уходящего лета. Телезрители могут прислать самые запомнившиеся фотографии и видео, которые они сделали за последние три месяца. Лучшие из лучших покажут в прямом эфире и вручат призы – карту "Тройка" со специальным дизайном от департамента транспорта и мерч телеканала.

Юная Полина летом отметила свой первый юбилей – пять лет. Гуляли всем двором, а чтобы день рождения прошел, как у настоящей принцессы, родители привезли пони-единорога.

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