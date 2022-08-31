Названа средняя стоимость букета в Москве

Цветы ко Дню знаний в этом году обойдутся дороже. Средний чек на букет в Москве составляет около 3 300 рублей. Такие данные приводят аналитики рынка.

В 2021 году купить букет можно было на 500 рублей дешевле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.