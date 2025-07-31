31 июля, 23:15Общество
Москвичи установили собственный бассейн во дворе жилого комплекса
Москвичи решили установить собственный бассейн во дворе жилого комплекса "Матвеевский парк", однако их соседям это не понравилось. Последние заявили, что конструкция расположена возле дороги, где проезжают машины, поэтому пыль попадает в воду.
Как отметила доктор медицинских наук Светлана Коневская, в подобных бассейнах зачастую не соблюдаются санитарные нормы обслуживания. При этом загрязненная вода становится средой для размножения бактерий.
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