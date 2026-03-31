От половодья в Подмосковье могут пострадать больше 100 населенных пунктов в 30 городских округах, сообщили в МЧС. Это коснется в том числе Балашихи, Зарайска, Воскресенска, Дубны и Коломны. Под угрозой около 600 домов, где проживают до 8 тысяч человек.

Пик половодья, по прогнозам синоптиков, начнется в начале апреля, когда температура воздуха станет еще выше. В Гидрометцентре предупредили, что в эти дни интенсивность роста уровня воды резко увеличится и будет составлять плюс 80 сантиметров в сутки. В некоторых районах показатели могут быть критическими.

