Коттеджный поселок в Пушкинском районе Подмосковья могут снести

В подмосковном Пушкинском районе могут снести коттеджный поселок Лепешки Вилладж. По словам жителей, когда участки делились и продавались, никаких претензий не было. Иски начали поступать только после того, как дома были построены.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства Московской области Александр Стиславский, изначальный собственник разделил сельскохозяйственное поле на небольшие участки и продал их гражданам.

Власти требуют вернуть территорию в исходное состояние и восстановить сельхозмассив. Покупателям обещают вернуть деньги, уплаченные за участки. Жители поселка рассказывают, что вложили в дома все сбережения и взяли кредиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.