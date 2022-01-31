В Домодедове сосульки атаковали балконы местных жителей

В Домодедове очевидцы засняли огромнейшие сосульки. Балконы местных жителей превратились в ледяные водопады.

Из окон людям теперь не выглянуть. Сосульки полностью закрывают весь обзор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.