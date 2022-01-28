Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Число подтвержденных случаев заражения "Омикроном" в Москве увеличилось до 2 514. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По результатам геномного секвенирования <...> на 27 января в Москве зарегистрировано 2 514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "Омикрон", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что 2 014 заболевших (80,1%) не покидали территорию России, а оставшиеся 500 случаев (19,9%) являются завозными и связаны с поездками в 61 государство.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве на этой неделе снизился с 66,6 до 64,8%. При этом прививку первым компонентом вакцины в столице сделали более 7 миллионов раз. Полную вакцинацию прошли более 6,6 миллиона человек.