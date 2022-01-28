Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Число подтвержденных случаев заражения "Омикроном" в Москве увеличилось до 2 514. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"По результатам геномного секвенирования <...> на 27 января в Москве зарегистрировано 2 514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "Омикрон", – рассказали в ведомстве.
Уточняется, что 2 014 заболевших (80,1%) не покидали территорию России, а оставшиеся 500 случаев (19,9%) являются завозными и связаны с поездками в 61 государство.
Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве на этой неделе снизился с 66,6 до 64,8%. При этом прививку первым компонентом вакцины в столице сделали более 7 миллионов раз. Полную вакцинацию прошли более 6,6 миллиона человек.
Число заболевших COVID-19 больше официальной статистики – Песков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: