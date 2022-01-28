Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 64,8%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве на этой неделе снизился с 66,6 до 64,8%, следует из опубликованных данных на портале стопкоронавирус.рф.
Прививку первым компонентом вакцины в столице сделали более 7 миллионов раз. Полную вакцинацию прошли более 6,6 миллиона человек.
За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 383 человека. Это составило 5,8% от числа выявленных случаев коронавируса. На ИВЛ находятся 470 человек. Выздоровели за сутки 5 323 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 946 142.
При этом выявлено за последние 24 часа 23 994 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 74 пациента.
Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом.
Согласно его прогнозу, рост заболеваемости с учетом влияния штамма "Омикрон" может продолжаться до 15 февраля, а на спад он пойдет ближе к концу февраля.
Число заболевших COVID-19 больше официальной статистики – Песков
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