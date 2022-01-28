Психологи рассказали, как бороться со страхами из-за распространения "Омикрона"

На фоне ситуации с пандемией коронавируса в России на 99% вырос спрос на услуги психологов. Причем в столице этот показатель увеличился еще больше: на 116%. Разбираемся, с какими страхами сегодня сталкиваются россияне, а также как с ними бороться.



Люди боятся

Согласно статистике сервиса "Авито Услуги", среди россиян ощутимо увеличился спрос на психологов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". В частности, в столице он подскочил на 116%, тогда как в целом по России возрос на 99%. Отмечается, что такая востребованность обусловлена ситуацией с COVID-19 и ограничениями, которые пришлось ввести из-за пандемии.

Примечательно, что среди москвичей запрос на психологическую помощь особенно был заметен в период новогодних каникул. Эксперты связывают это с тем, что в указанный период многие люди сталкиваются со стрессом, поскольку, например, не успевают завершить запланированные дела.





из сообщения сервиса "Авито Услуги" При этом по всей России средняя стоимость одной часовой консультации не менялась с 2020 года и начинается от 1 500 рублей. В Москве же средняя цена за одну консультацию начинается от 1 500 рублей в час.

Нейропсихолог, психофизиолог Илона Ильясова считает, что возросший спрос на психологическую помощь в период пандемии, и особенно нынешней ситуации с новым шматом "Омиркон", закономерен. Она отметила, что в условиях постоянного стресса человек в какой-то момент может потерять способность самостоятельно противостоять тем вызовам, которые бросает ему внешняя среда.

"Период изоляции и постоянный страх введения более строгих мер обостряют внутреннее чувство одиночества и нужду в поддержке. Психологи помогают не только работать над тревожными состояниями, но и становятся теми людьми, с которыми можно компенсировать отсутствие социальных контактов и близкого общения", – пояснила она в интервью Москве 24.



По словам психолога, на фоне пандемии у многих людей обострились уже имеющиеся фобии.





Илона Ильясова нейропсихолог, психофизиолог Тревога стала настоящей эпидемией не только среди жителей Москвы, но и всей нашей планеты. Коронавирус спровоцировал рост психических расстройств и обострение деструктивных состояний. Люди боятся не только болезни или смерти, но также потерять работу, снова остаться взаперти и того, что уже больше никогда мир не будет "прежним".

Ильясова добавила, что повышенный уровень тревожности опасен не только для психологического здоровья, но и для физического. Дело в том, что организм, находящийся в состоянии хронического стресса, не способен защитить себя от вирусов. В результате иммунная система слабеет от постоянной невидимой борьбы, пояснила психофизиолог.

"Для того чтобы защитить себя от болезни, потери работы или других неприятных событий, не нужно их бояться. Страх делает нас сильнее только в умеренных "дозах". Жить же в страхе абсолютно противопоказано", – считает эксперт.

Среди методов борьбы с фобиями она выделяет терапию биологической обратной связи (БОС). Это немедикаментозное воздействие на психическое и физическое состояние человека с целью повышения его стрессоустойчивости. Кроме того, помочь справиться с тревогой могут дыхательные практики, осознанные медитации, которые должны сопровождаться хорошим питанием и достаточным количеством сна, уточнила специалист.

"Не стоит усугублять проблему, не уделяя должного внимания тому, что вы едите и достаточно ли отдыхаете", – подчеркивает Ильясова.

К простым, но эффективным способам борьбы с тревогой она отнесла прослушивание хорошей музыки, пешие прогулки и фильтрование негативного контента. По мнению эксперта, не нужно знать, сколько человек заболело или госпитализировано для того, чтобы защитить себя и своих близких.

"Обращаться за помощью к специалисту стоит, если человек понимает, что ему нужна поддержка и он больше не может самостоятельно справляться", – заключила она.



Борьба со страхом смерти

К перечисленным советам следует добавить более частое общение с близкими людьми. Об этом Москве 24 рассказала психолог, коуч и GSR-специалист Марина Гладышева.

"Я бы советовала держаться какой-то точки реальности, поддерживать контакты с близкими, друзьями. Потому что, когда человек остается один, у него начинают подниматься внутренние страхи, которые раньше он мог компенсировать какими-то делами, общением и прочим", – считает эксперт.

По словам Гладышевой, эпидемиологическая обстановка и нагнетание страхов по поводу COVID-19 очень сильно выбивают людей из стабильного состояния.





Марина Гладышева психолог, коуч и GSR-специалист Человек – существо коллективное, и, когда все это происходит в возрастающей прогрессии, влияние на психику возрастает. Получается, что он не может с этим справиться и начинает испытывать тревогу.

По наблюдениям эксперта наиболее распространенная фобия сегодня – это страх смерти. Когда человек болеет COVID-19, у него появляется мысль: "А если я умру".

Вместе с тем на фоне бушующего "Омикрона" напряжение только возрастает, так как людям непонятно, что будет происходить дальше, добавила она. Поэтому не удивительно, что некоторые обращаются за помощью к психологам. Для кого-то общение со специалистом – единственная возможность прийти к логическому выводу, что все это временно и рано или поздно пройдет, заключила специалист.



Альбика Халидова