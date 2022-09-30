Поэтесса из Донбасса встретилась с Владимиром Путиным на концерте на Красной Площади

Поэтесса из Донбасса Богдана Нещерет встретилась с Владимиром Путиным на концерте на Красной Площади. Юную жительницу ДНР, когда ей было восемь лет, Служба безопасности Украины назвала одним из главнейших своих врагов.

За стихотворение "Ода Донбассу" Богдану занесли в базу "Миротворец". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.