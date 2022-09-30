В концерте на Красной площади в Москве приняли участие 180 тыс человек

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Участие в митинге-концерте "Выбор людей. Вместе навсегда" на Красной площади, посвященном вхождению в состав России новых регионов, приняли 180 тысяч человек, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда" в поддержку принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии приняли участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы", – приводятся ее слова в сообщении ведомства.

Представитель министерства добавила, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают правопорядок и безопасность на мероприятии.

Ранее в Москве начался митинг-концерт, посвященный присоединению ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России. Торжественное мероприятие проходит на Красной площади.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.



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