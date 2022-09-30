Митинг-концерт в честь присоединения новых регионов к РФ организовали на Красной площади

В Москве организовали концерт в честь присоединения новых регионов к России. Жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняли решение воссоединиться с Россией. Владимир Путин и главы территорий подписали договоры 30 сентября.

Как проходит празднование этого исторического события? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.