Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в выходные

В выходные, 31 августа и 1 сентября, в Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

31 августа температура воздуха составит 28–30 градусов, а 1 сентября – 29–31 градус. Такое повышение температурных значений связано с воздушными массами, пришедшими с юго-востока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.