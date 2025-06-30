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Новости

30 июня, 08:00

Общество

Новости регионов: в Якутске завершился национальный праздник лета Ысыах Туймаады

Новости регионов: в Якутске завершился национальный праздник лета Ысыах Туймаады

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В Якутске завершился главный национальный праздник лета – Ысыах Туймаады. В этом году его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа длилась два дня, за это время там провели традиционные обряды, танцы, спектакли, тематические мастер-классы. Праздник посетили тысячи человек, в том числе гости из других регионов и стран.

В Уссурийском заливе у Владивостока танкер "Ахиллес" в тумане не заметил маломерный катер, на котором отправилась рыбачить группа туристов из пяти человек. Танкер зацепил плавучий якорь катера, после чего суда столкнулись. От удара два путешественника выпали за борт, но их сразу подобрали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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