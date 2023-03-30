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Общество

Новости часа: Захарова оценила деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге

Новости часа: Захарова оценила деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге

Сезон цветения начался в столичном регионе

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о 67-летнем фокуснике из Тверской области

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в столице вечером 30 марта

"Доктор 24": отказ от соли

"Время новых": одежда Lime

"Актуальный репортаж": семилетнего московского пловца дважды упоминали в книгах рекордов

В столичном метро устроили челлендж с объятиями

Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в России

Кратковременные дожди ожидаются в столице в течение 30 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имела отношения к журналистике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Новый Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Комиссия не смогла приступить к инвентаризации и покинула Киево-Печерскую лавру. О событиях в Киеве рассказали в СМИ.

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