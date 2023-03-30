13:45Общество
Новости часа: Захарова оценила деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имела отношения к журналистике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Новый Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Комиссия не смогла приступить к инвентаризации и покинула Киево-Печерскую лавру. О событиях в Киеве рассказали в СМИ.