Новости часа: Захарова оценила деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имела отношения к журналистике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Новый Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Комиссия не смогла приступить к инвентаризации и покинула Киево-Печерскую лавру. О событиях в Киеве рассказали в СМИ.