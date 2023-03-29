Российские ученые доказали, что магнитные бури способны разрушать озоновый слой Земли

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Физики из российских вузов при совместной работе с коллегами из Давосской физико-метеорологической обсерватории доказали, что длящиеся сутки геомагнитные бури могут разрушать до четверти озонового слоя Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Отмечается, что разрушение озонового слоя чаще связано с "высыпаниями" обладающих высокой энергией протонов, электронов и альфа-частиц, которые проникают в атмосферу Земли из магнитосферы. Магнитосфера – это плазменная оболочка планеты, которая и взаимодействует с потоками частиц, вследствие чего возникают свободные радикалы, которые приводят к уничтожению озона.

"Максимальное обнаруженное нами разрушение составило 14–25% на высоте около 75 километров. То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности", – рассказала руководитель секции "Магнитосфера и влияние энергичных частиц на атмосферу" лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова.

Данные удалось получить благодаря аэростатным измерениям рентгеновского излучения, связанного с "высыпающимися" в атмосферу энергичными электронами и при помощи математических моделей. Все наблюдения проводились над Апатидами в Мурманской области, добавила Миронова.

Отмечается, что для полноты исследования ученые создали модель, при помощи которой можно рассчитать температуру свободных электронов, ионов и газов, участвующих в 300 реакциях, в том числе и в разрушении озона. Полученные данные можно использовать для дальнейших прогнозов, которые касаются изучения будущего озонового слоя планеты и климатических изменений.

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