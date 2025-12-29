Городские службы приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. За прошедшие сутки прирост выпавшего снега составил до 1 сантиметра, а к утру 30 декабря может выпасть еще до 5 сантиметров осадков.

Работы по уборке ведутся во дворах и на магистралях. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.