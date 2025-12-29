Снегопад и метель продолжатся в Москве 29 декабря

Москва продолжит укрывать снегом 29 декабря, местами ожидаются метели. На дорогах возможна гололедица, что может вызвать затруднения в движении на столичных трассах.

Метеорологи рекомендуют водителям оставить машины на парковках и пересесть на общественный транспорт, чтобы быстрее добраться до нужного места. По прогнозам Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от минус 5 до минус 3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 8.

