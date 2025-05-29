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29 мая, 22:30

Общество

Финал всероссийского конкурса "Кубок сельских пекарей" прошел в Москве

Финал всероссийского конкурса "Кубок сельских пекарей" прошел в Москве

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В Москве состоялся финал всероссийского конкурса "Кубок сельских пекарей". В отборочном этапе участвовали сотни талантливых пекарей, кондитеров и других специалистов. Они представляли малые и средние предприятия, расположенные в сельской местности по всей стране.

Участники продемонстрировали свое искусство, которое оценивало профессиональное жюри. В финал конкурса вышли 16 лучших. Победители получили денежные сертификаты, а также ценные призы и дипломы.

Конкурс проводился в рамках реализации госпрограммы "Комплексного развития сельских территорий". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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