Финал всероссийского конкурса "Кубок сельских пекарей" прошел в Москве

В Москве состоялся финал всероссийского конкурса "Кубок сельских пекарей". В отборочном этапе участвовали сотни талантливых пекарей, кондитеров и других специалистов. Они представляли малые и средние предприятия, расположенные в сельской местности по всей стране.

Участники продемонстрировали свое искусство, которое оценивало профессиональное жюри. В финал конкурса вышли 16 лучших. Победители получили денежные сертификаты, а также ценные призы и дипломы.

Конкурс проводился в рамках реализации госпрограммы "Комплексного развития сельских территорий". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.