Эксперт рассказал, как студентам избежать проблем с обновленным "Антиплагиатом"

После обновления система "Антиплагиат" начала проверять не только заимствования, но и то, насколько текст диплома выглядит "живым" и написанным человеком. Из‑за этого многие студенты не проходят проверку и рискуют остаться без допуска, рассказал сооснователь и вице‑президент Ассоциации лабораторий по развитию ИИ Роберт Васильев.

Он отметил, что ИИ нередко генерирует слишком идеальные формулировки. Поэтому студентам рекомендуют сохранять естественный стиль и привычные речевые обороты, чтобы избежать проблем при проверке.

