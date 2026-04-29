29 апреля, 08:00
Возвращение холодов в Москву губит цветущие растения
Возвращение зимы в Москву губит цветущие растения. За последние двое суток в столице выпало больше половины месячной нормы осадков, а температура опускалась ниже нуля. Такие растения, как магнолия и сакура не приспособлены к погодным скачкам, в результате чего из-за снега у деревьев портятся цветки.
Кроме того, в столице зацвела вишня, однако сейчас она засыпана снегом. Особенно уязвимы растения, которые пришли в московский климат из более теплых регионов.
