Возвращение холодов в Москву губит цветущие растения

Возвращение зимы в Москву губит цветущие растения. За последние двое суток в столице выпало больше половины месячной нормы осадков, а температура опускалась ниже нуля. Такие растения, как магнолия и сакура не приспособлены к погодным скачкам, в результате чего из-за снега у деревьев портятся цветки.

Кроме того, в столице зацвела вишня, однако сейчас она засыпана снегом. Особенно уязвимы растения, которые пришли в московский климат из более теплых регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.