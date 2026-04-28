В Мосгордуме обсудили сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи

В Мосгордуме при поддержке партии "Единая Россия" состоялся круглый стол, посвященный работе по сохранению исторической памяти и вовлечению молодежи столицы в патриотические проекты. Участники обсудили развитие системы военно-патриотических клубов Москвы, систематизацию их деятельности и внедрение новых образовательных методик в работу объединений.

В заседании приняли участие более 20 общественных активистов, деятелей культуры и руководителей патриотических объединений, в том числе ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев и советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов.

Проект "Город сильных"

Сегодня в столице работает свыше 400 военно-патриотических объединений, в которых занимаются более 20 тысяч человек. Под руководством педагогов и активистов школьники и студенты изучают историю России, участвуют в поисковых экспедициях и готовятся к военно-спортивным соревнованиям. Как подчеркнул Гусев, накопленный столицей опыт создает необходимую базу для реализации новых инициатив в сфере патриотического воспитания. Он представил социальный проект "Город сильных: ветераны СВО и молодежь за безопасность".

"В Москве живут большое количество ветеранов боевых действий. "Город сильных" позволит передать опыт молодому поколению через совместные проекты. Молодые люди смогут ориентироваться на подлинных героев и перенимать их ответственное отношение к жизни, к окружающим", – сказал руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО.

По его словам, проект, который будет реализован совместно с ветеранами спецоперации и центрами московского долголетия, направлен на развитие наставничества в школах и колледжах, а также на увеличение числа экскурсий по местам боевой и трудовой славы.

Кроме того, инициатива предусматривает совместные мероприятия молодежи с участниками СВО, в том числе участие в волонтерской деятельности, патриотических акциях и образовательных программах. Спикерами и приглашенными гостями станут педагоги старшего поколения. Проект охватит до 3 тысяч школьников и студентов. Планируется, что каждый ветеран спецоперации возьмет шефство над группой из 7–9 школьников или студентов.

Городское наследие

В ходе обсуждения участники круглого стола отметили, что сохранение исторической памяти требует комплексного подхода, в котором просветительские и патриотические проекты сочетаются с бережным отношением к городскому наследию. Леонов подчеркнул, что в Москве такая система уже выстроена.

"Патриотическое воспитание молодежи опирается на прочный фундамент как материальной, так и нематериальной культуры. "Уроки мужества" в школах, встречи с ветеранами, участие в патронатных акциях дают нравственную опору. Тем самым мы передаем молодежи не просто исторические факты, а живой опыт сопричастности к судьбе Отечества. Эта московская практика может служить примером для других регионов нашей страны", – сказал он.

Отдельно эксперт обратил внимание на сохранение исторической памяти в городской среде. В реестре Мосгорнаследия насчитывается более 6 тысяч объектов культурного наследия. По его мнению, ключевая задача – последовательно развивать систему восстановления памятников, мемориалов, скульптур и памятных досок.

Особое значение, подчеркнул Леонов, имеет сохранение тех объектов, через которые в городском пространстве передается память о Великой Отечественной войне и ее героях. В их числе – мемориальные доски работникам московских заводов, ушедшим на фронт. Многие из этих памятных знаков создавались коллективами предприятий и не всегда получали охранный статус, хотя именно они напоминают, что Победа ковалась и на передовой, и в цехах заводах и фабрик.

Еще одним важным направлением Леонов назвал сохранение исторического облика зданий, в которых память об эпохе несут архитектурные детали и элементы монументального оформления. В этой связи он поддержал инициативу восстановить исторический облик дома № 2 на Большой Дмитровке: вернуть в пустующие ниши скульптуры "Физкультурник с гранатой" и "Физкультурник с мячом", созданные по проекту Арменака Степанянца и утраченные еще в советские годы.

Участники круглого стола также обсудили вопросы использования культурных и просветительских форматов в работе с молодежью – от музейных программ и театральных проектов до инструментов массовой культуры. Кроме того, речь шла об укреплении исторического единства народов России и о системной поддержке патриотических клубов.

