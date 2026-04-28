Сергей Собянин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

День работников скорой медицинской помощи отмечают в Москве. С профессиональным праздником врачей поздравил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Московская скорая является одной из самых эффективных в мире. В среднем за год врачи выезжают на 4 миллиона вызовов, что составляет около 12 тысяч в сутки.

Скорая помощь постоянно совершенствуется: внедряются новые технологии, бригады оснащаются передовым оборудованием. Также идет масштабное обновление парка машинами нового поколения.

