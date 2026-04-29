Студенты массово жалуются на работу обновленного "Антиплагиата"

Московские студенты сталкиваются с трудностями при защите дипломных работ после обновления системы "Антиплагиат". По их словам, даже самостоятельно написанные тексты нередко помечаются как созданные искусственным интеллектом, из-за чего работы приходится многократно переписывать, а часть студентов не допускают к защите. Проблема приобрела массовый характер и обсуждается на уровне образовательных ведомств.

Ситуацию прокомментировал сооснователь и вице-президент Ассоциации лабораторий по развитию ИИ Роберт Васильев. В ходе обсуждения были подняты вопросы о принципах работы алгоритмов антиплагиата, их способности отличать человеческий текст от ИИ, а также о границе между допустимой помощью и нарушением при написании дипломных работ.

