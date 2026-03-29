Новости регионов: в Махачкале введен режим ЧС из-за сильного наводнения после ливней

В Махачкале ввели режим ЧС из-за сильного наводнения после ливней, которые наблюдались в регионе 28 марта. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Проводится эвакуация местных жителей. Размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка. В Хасавюрте из-за непогоды обрушился железнодорожный мост.

Три человека погибли в результате аварии в Казани. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, протаранил пять машин, разрушил бетонное ограждение, перевернулся и загорелся. Все граждане, которые находились в салоне авто, скончались до прибытия медиков. На месте ДТП работают экстренные службы.

