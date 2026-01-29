Форма поиска по сайту

Новости

29 января, 16:15

Общество

На расчистку дорог в Подмосковье вышли более 600 единиц техники

"Атмосфера": похолодание ожидается в Москве 30 января

Дополнительная спецтехника задействована в уборке снега в Москве

Зрители Москвы 24 прислали кадры столицы, сделанные 29 января 2025 года

Цифра дня: 14 миллиметров

Москвичи поделились фотографиями города, сделанными в январе 2025 года

Оранжевый уровень опасности из-за мороза введен в Москве почти на 5 суток

"Специальный репортаж": тестостерон

"Доктор 24": врач рассказала, какие продукты влияют на зимнюю депрессию

Телезрители Москвы 24 могут прислать фотографии прошлогодней зимы

В Подмосковье активно продолжаются работы по расчистке дорог от последствий сильного снегопада. По словам заместителя министра транспорта Московской области Даниила Шевченко, на территории региона задействовано более 600 единиц техники и 1,2 тысячи дорожных рабочих.

За 2 дня было ликвидировано 30 заторов, где движение было парализовано. Кроме коммунальных служб, на расчистку улиц вышли около 600 волонтеров. Добровольцы помогают убирать снег в парках, на остановках и адресно выезжают для помощи пенсионерам и инвалидам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия ШкодаРоман Карлов

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

