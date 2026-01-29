На расчистку дорог в Подмосковье вышли более 600 единиц техники

В Подмосковье активно продолжаются работы по расчистке дорог от последствий сильного снегопада. По словам заместителя министра транспорта Московской области Даниила Шевченко, на территории региона задействовано более 600 единиц техники и 1,2 тысячи дорожных рабочих.

За 2 дня было ликвидировано 30 заторов, где движение было парализовано. Кроме коммунальных служб, на расчистку улиц вышли около 600 волонтеров. Добровольцы помогают убирать снег в парках, на остановках и адресно выезжают для помощи пенсионерам и инвалидам.

