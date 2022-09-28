Ракова провела круглый стол на тему современной поддержки старшего поколения

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова провела круглый стол с экспертами и представителями столичных вузов. В ходе встречи участники обсудили формирование подходов к современной организации государственной поддержки старшего поколения.

С 2018 года в городе реализуется проект "Московское долголетие". Его участниками стали свыше 400 тысяч москвичей старшего возраста. Они могут посещать бесплатные занятия по более чем 30 направлениям.

В общей сложности в столице работают свыше 50 центров московского долголетия. К концу года их будет больше 70. Это особые пространства, в которых участники организуют клубы по интересам.

В центрах на данный момент действует порядка 50 направлений клубной деятельности – это спорт, танцы, музыкальные и литературные клубы. Всего насчитывается порядка двух тысяч самоорганизованных клубов, из которых 961 имеет ЗОЖ-направленность.

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