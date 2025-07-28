В УК РФ могут внести новую статью о компьютерном вымогательстве

В Уголовный кодекс России могут внести новую статью о компьютерном вымогательстве. Ответственность планируют ввести за блокировку, уничтожение или изменение компьютерных данных, а также за умышленное вмешательство в работу ИТ-систем.

Кроме того, в планах – ограничение числа банковских карт у граждан до 10 и запрет на звонки из-за рубежа, за исключением Белоруссии. По данным Минцифры, документ пока находится на стадии согласования.

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