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28 июня, 15:15

Общество

В "Зарядье" устроили праздничный вечер для выпускников школы № 1409

В "Зарядье" устроили праздничный вечер для выпускников школы № 1409

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В концертном зале "Зарядье" прошел праздничный вечер для выпускников московской школы № 1409. Для ребят выступили Центральный оркестр МВД под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского, а также эстрадная и джазовая певица Мариам Мерабова.

Как отметил депутат Мосгордумы Александр Семенников, современные выпускники мотивированы, хорошо подготовлены и патриотичны. Предпрофессиональное обучение, внедренное в столичных школах, помогает определиться с будущей профессией еще до поступления в вуз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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