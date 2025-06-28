В "Зарядье" устроили праздничный вечер для выпускников школы № 1409

В концертном зале "Зарядье" прошел праздничный вечер для выпускников московской школы № 1409. Для ребят выступили Центральный оркестр МВД под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского, а также эстрадная и джазовая певица Мариам Мерабова.

Как отметил депутат Мосгордумы Александр Семенников, современные выпускники мотивированы, хорошо подготовлены и патриотичны. Предпрофессиональное обучение, внедренное в столичных школах, помогает определиться с будущей профессией еще до поступления в вуз.

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