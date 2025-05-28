"Московское долголетие" запустило нейротренировки для снижения тревожности

В центрах "Московского долголетия" начали работу новые программы для пожилых горожан. Один из курсов помогает развить память, внимание и мышление, второй направлен на нормализацию сна, эмоционального фона и снижение тревожности.

Занятия проходят на специальных нейротренажерах, с которыми работают под руководством специалистов. Как отмечают участники, уже после нескольких встреч ощущается "перезагрузка" – улучшается реакция, повышается внимательность, появляется бодрость.

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