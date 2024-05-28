Медик рассказал, как защитить организм от аллергии во время цветения тополя

Из-за аномально теплой весны в Москве раньше срока зацвели тополя. Однако, вопреки популярному мифу, пух не вызывает аллергию. Как отметил

главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, ее появление провоцируют аллергены, которые пух переносит.

Чтобы защитить организм от аллергических проявлений, Тяжельников порекомендовал москвичам заранее начинать принимать препараты, назначенные врачом, а также проветривать и увлажнять помещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.