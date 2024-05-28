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28 мая, 18:15

Общество

Медик рассказал, как защитить организм от аллергии во время цветения тополя

Медик рассказал, как защитить организм от аллергии во время цветения тополя

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Из-за аномально теплой весны в Москве раньше срока зацвели тополя. Однако, вопреки популярному мифу, пух не вызывает аллергию. Как отметил
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, ее появление провоцируют аллергены, которые пух переносит.

Чтобы защитить организм от аллергических проявлений, Тяжельников порекомендовал москвичам заранее начинать принимать препараты, назначенные врачом, а также проветривать и увлажнять помещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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