Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 07:15

Общество

В Сети появились товары, якобы защищающие от заболеваний

В Сети появились товары, якобы защищающие от заболеваний

Мошенники стали обманывать школьников, предлагая купить ответы к ЕГЭ

Жители ТиНАО пожаловались на мотоциклистов и квадроциклистов

Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области

Легкий мороз ожидается в Москве в ночь на 28 апреля

В Подмосковье пошел снег

Работа канатной дороги на ВДНХ приостановлена из-за ветра

Телеканал Москва 24 назвал нового победителя рубрики "Что вообще происходит"

В России увеличилась выживаемость пациентов с раком на 9%

Москвичам рассказали о погоде 27 апреля

В Сети появились товары, которые якобы защищают от заболеваний. Среди них – фильтр для воды, "спасающий от рака", чехол для телефона с "защитой биополя" и вода с частицами серебра против вредных веществ. На продажу подобные вещи выставляют различные "доктора народной медицины".

По словам психотерапевта Василия Шурова, подобные товары в лучшем случае бесполезны. Он считает, что пациент с онкологией, который будет покупать эти вещи, потеряет время и не получит правильное лечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика