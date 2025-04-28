В Сети появились товары, якобы защищающие от заболеваний

В Сети появились товары, которые якобы защищают от заболеваний. Среди них – фильтр для воды, "спасающий от рака", чехол для телефона с "защитой биополя" и вода с частицами серебра против вредных веществ. На продажу подобные вещи выставляют различные "доктора народной медицины".

По словам психотерапевта Василия Шурова, подобные товары в лучшем случае бесполезны. Он считает, что пациент с онкологией, который будет покупать эти вещи, потеряет время и не получит правильное лечение.

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