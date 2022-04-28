250 школьников стали кадетами и юнармейцами ФСО

250 школьников стали кадетами и юнармейцами Федеральной службы охраны(ФСО). Это ученики первого и пятого классов. Все они принесли клятву на Соборной площади Кремля.

На церемонии присутствовал заместитель директора ФСО генерал-лейтенант Виктор Шлемин. Он поздравил ребят.



Первый кадетский класс под патронатом ФСО открыли в одной из столичных школ в 2010 году. На данный момент кадетские и юнармейские классы есть в четырех школах Москвы. Помимо общеобразовательных предметов, воспитанники изучают основы государственной службы и права, воинские уставы, огневую и строевую подготовку, рукопашный бой, плавание и бальные танцы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.