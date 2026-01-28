Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 января

Морозы ожидаются в Москве после снегопада, сообщили синоптики. Столбики термометров могут опуститься ниже минус 20 градусов. При этом в четверг, 29 января, прогнозируется сильный снег. В столице уже обновлен максимум по осадкам.

Коммунальные службы в Подмосковье работают в круглосуточном режиме. Как сообщили местные власти, к уборке снега привлечено максимальное количество сил и средств. На дорогах задействовано около тысячи единиц тяжелой техники и еще 7 тысяч тракторов и мини-погрузчиков. Для дворов и тротуаров применяются ручные роторные снегоочистители. За сутки в регионе выпало больше половины месячной нормы осадков.

Отопление в Москве планируют отрегулировать заранее в преддверии аномальных холодов, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Ориентироваться при этом службы будут на текущий прогноз погоды. Например, по прогнозам синоптиков, уже с 30 января до 3 февраля может похолодать на 7–12 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

