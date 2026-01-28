Форма поиска по сайту

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 января

"Миллион вопросов": специалист рассказал о правилах перепланировки квартиры

Коммунальные службы в Подмосковье переведены на круглосуточный режим работы

Снегопад в Москве продолжится 29 января

"Вопрос спорный": нужно ли вводить в школах оценки за поведение

В России могут ввести самозапрет на международные телефонные звонки

132% месячной нормы осадков выпало в Москве за январь

"Новости дня": высота сугробов может превысить 60 см в Москве

Москвичам рассказали, как работают курьеры в условиях снегопада

Температура в Москве опустится до минус 20–25 градусов в ближайшие ночи

Морозы ожидаются в Москве после снегопада, сообщили синоптики. Столбики термометров могут опуститься ниже минус 20 градусов. При этом в четверг, 29 января, прогнозируется сильный снег. В столице уже обновлен максимум по осадкам.

Коммунальные службы в Подмосковье работают в круглосуточном режиме. Как сообщили местные власти, к уборке снега привлечено максимальное количество сил и средств. На дорогах задействовано около тысячи единиц тяжелой техники и еще 7 тысяч тракторов и мини-погрузчиков. Для дворов и тротуаров применяются ручные роторные снегоочистители. За сутки в регионе выпало больше половины месячной нормы осадков.

Отопление в Москве планируют отрегулировать заранее в преддверии аномальных холодов, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Ориентироваться при этом службы будут на текущий прогноз погоды. Например, по прогнозам синоптиков, уже с 30 января до 3 февраля может похолодать на 7–12 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов.

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

