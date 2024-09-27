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27 сентября, 13:45

Общество

Астрологи дали советы россиянам на период коридора затмений

Астрологи дали советы россиянам на период коридора затмений

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Во время коридора затмений астрологи рекомендуют отказаться от принятия важных решений в разных сферах. Например, связанных со здоровьем. Также не стоит начинать новые проекты, увольняться, искать новое место работы, брать деньги в долг, путешествовать и планировать отпуск.

Астрологи советуют больше медитировать, уделять время саморазвитию, отказаться от вредных привычек и негативных мыслей, а также ограничить контакты с неприятными людьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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