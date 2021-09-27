Телезрители показали свои коллекции акул из IKEA

Среди поклонников плюшевых акул из IKEA оказались многие телезрители. У Константина, например, живет целая семья – пять акул разного размера.

Ранее сообщалось, что легендарные игрушки, которые в последнее время стали дефицитными, судя по сообщениям в соцсетях, скоро пропадут из магазинов. В апреле компания снимает их с производства. Причем выяснилось это почти случайно.

Один из пользователей спросил представителей торговой сети, когда акулы появятся в наличии. В ответ ему написали, что есть проблемы с поставками, скоро их перестанут производить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.