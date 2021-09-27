В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России подтвердили 22 236 новых случаев коронавируса. При этом в 1 957 случаях не было выявлено клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 3 387 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 527, в Московской области – 1 330, в Самарской области – 581, в Воронежской области – 541.

Всего в РФ зарегистрировано 7 443 149 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Республике Алтай и Республике Бурятия – по 0,15%.

За последние сутки от последствий COVID-10 умерли 779 человек. Всего с начала пандемии скончались 204 679 человек.

При этом за сутки выписали 13 513 человек. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 618 117 человек.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее рассказал, какие категории граждан могут заболеть COVID-19 после профилактической прививки. Это пациенты с ослабленным иммунитетом, а также те, кто допустил большой перерыв между первым и вторым уколами.

