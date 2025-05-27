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27 мая, 07:30

Общество

Москвичам упростили процедуру перепланировки квартир

Москвичам упростили процедуру перепланировки квартир

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Согласовать перепланировку в Москве теперь можно быстрее и удобнее. Срок оформления сократился с 30 до 20 рабочих дней, а весь процесс стал доступен дистанционно. После окончания работ данные в реестре обновят автоматически Мосжилинспекция и Росреестр.

На портале mos.ru появился отдельный раздел с пошаговой инструкцией – он помогает правильно подать заявление и избежать ошибок. Также расширен перечень работ, которые можно согласовать в упрощенном порядке. Для более сложных изменений, включая затрагивание несущих конструкций, потребуется проект.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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