С 22 мая многодетные семьи смогут получать единое пособие при превышении дохода

В мае семьи с детьми столкнутся с рядом изменений в порядке назначения пособий. С 22 мая начнет действовать закон, который позволит многодетным семьям получать единое пособие на ребенка до 17 лет, даже если их доход превышает установленный порог. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Новое правило допускает превышение до 10%. Размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

