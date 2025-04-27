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27 апреля, 15:15

Общество

Москвичам рассказали о погоде 27 апреля

Москвичам рассказали о погоде 27 апреля

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В Москве 27 апреля облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, но из-за северного ветра с порывами до 10 метров в секунду ощущаться будет как минус 2. В течение дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и снега.

К вечеру температура опустится до 2–4 градусов выше нуля. Ночью в столице ожидаются заморозки – столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов, прогнозируют синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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