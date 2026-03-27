Новые правила покупки товаров в рассрочку введут в России с 1 апреля

В России вводят новые правила покупки товаров в рассрочку. Они начнут действовать с 1 апреля. Это позволит сделать схему справедливой и прозрачной.

Продавцам запретят устанавливать разные цены: товар в рассрочку должен стоить столько же, сколько при оплате сразу. Кроме того, нельзя будет брать дополнительные проценты за саму возможность такой покупки.

Также у покупателя и продавца появляются рамки по срокам выплат и санкциям за просрочку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.