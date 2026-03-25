В Москве и Подмосковье начался сезон пыления орешника. Это может вызывать у аллергиков симптомы поллиноза: чихание, зуд, насморк, слезотечение и другие.

При этом в скором времени в столице ожидается начало пыления ивы, тополя, вяза, можжевельника и туи. Специалисты рекомендуют сократить нахождение на улице, использовать маски и очки, а также принимать душ после прогулок и менять одежду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

