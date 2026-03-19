В Твери спасли девочку, которую уносило на льдине по Волге

В Твери девочку-подростка унесло на отколовшейся льдине вниз по течению Волги. О происшествии сообщили в МЧС.

Через несколько минут спасатели прибыли на берег. На резиновой лодке удалось подплыть к дрейфующей льдине и снять с нее подростка. После осмотра врачей девочку передали родителям. В комментариях к видео пользователи удивляются хладнокровию девочки, которая, стоя на льдине, ожидала помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.