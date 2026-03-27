27 марта, 23:55
"Фудкортницы" заполонили торговые центры в России
В российских торговых центрах появился новый вид посетителей – "фудкортницы". Толпы девочек-подростков покупают недорогую еду в зонах питания, сдвигают столики и бурно общаются, записывая ролики для соцсетей. Как говорят очевидцы, повлиять на них не может даже охрана.
Арендаторы говорят, что школьницы отпугивают платежеспособных клиентов. Точки быстрого питания несут убытки.
Как с ними справиться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.