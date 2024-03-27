Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 07:15

Общество

Правила перепланировки жилых и нежилых помещений ужесточат в РФ с 1 апреля

Правила перепланировки жилых и нежилых помещений ужесточат в РФ с 1 апреля

Новости часа: в МЧС сообщили об отсутствии людей под завалами "Крокус Сити Холла"

Москвичам рассказали о погоде до конца весны

Новости часа: около 4,5 млн москвичей получают доплаты к пенсиям и льготы

Новости регионов: Минсельхоз рассказал об объемах производства яиц в России

Почти 400 белгородских детей вместе с родителями приняли в лагерях Подмосковья

Новости часа: спасатели завершили разбор завалов на месте теракта в "Крокусе"

Председатель комитета госуслуг рассказала об отношении пожилых к электронным услугам

Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год

Специалисты рассказали, как аллергикам подготовиться к весеннему периоду

С 1 апреля 2024 года в РФ ужесточаются правила перепланировки жилых и нежилых помещений. Теперь практически любые изменения при ремонте нужно согласовывать.

Например, до 1 апреля можно самостоятельно демонтировать встроенный шкаф, а после этой даты для данного действия нужно будет получать разрешение. После завершения работ собственник должен получить от специальной комиссии акт и заказать у кадастрового инженера новый технический план помещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика