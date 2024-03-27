Правила перепланировки жилых и нежилых помещений ужесточат в РФ с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года в РФ ужесточаются правила перепланировки жилых и нежилых помещений. Теперь практически любые изменения при ремонте нужно согласовывать.

Например, до 1 апреля можно самостоятельно демонтировать встроенный шкаф, а после этой даты для данного действия нужно будет получать разрешение. После завершения работ собственник должен получить от специальной комиссии акт и заказать у кадастрового инженера новый технический план помещения.

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