Снежный покров в Москве уменьшится на 10 см к началу следующей недели

Снежный покров в Москве уменьшится на 10 сантиметров к началу следующей недели, сообщают синоптики. Когда снег начнет обильно таять, столица может получить около 5 миллионов кубометров воды. Эксперты считают, что Москву и область весной ждет серьезное половодье.

В связи с предстоящим потеплением специалисты Мосводостока выполняют работы по обслуживанию водосточной инфраструктуры. В частности, очищаются решетки и камеры водоприемных колодцев от снежной шуги, наледи и других загрязнений. Работы выполняются как ручным методом, так и с применением специализированной техники.

