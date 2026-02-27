Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 февраля, 11:15

Общество

Снежный покров в Москве уменьшится на 10 см к началу следующей недели

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 3 марта

"Новости дня": школьники могут посетить дни открытых дверей в столичных колледжах

Роботов-спасателей и умные протезы представят московские школьники на конференциях

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 28 февраля

Москву ждет активное половодье этой весной

Москвичи поделились кадрами закатов в ожидании весны

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 89% 27 февраля

Клиент маркетплейса испугал сотрудницу ПВЗ, добавив барана с помощью ИИ на фото с товарами

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 753 мм ртутного столба 27 февраля

Снежный покров в Москве уменьшится на 10 сантиметров к началу следующей недели, сообщают синоптики. Когда снег начнет обильно таять, столица может получить около 5 миллионов кубометров воды. Эксперты считают, что Москву и область весной ждет серьезное половодье.

В связи с предстоящим потеплением специалисты Мосводостока выполняют работы по обслуживанию водосточной инфраструктуры. В частности, очищаются решетки и камеры водоприемных колодцев от снежной шуги, наледи и других загрязнений. Работы выполняются как ручным методом, так и с применением специализированной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав КуликЕвгения МирошкинаАлина Комиссарова

