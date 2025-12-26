Форма поиска по сайту

26 декабря, 07:30

Общество

Стилисты рассказали, как сохранить укладку в новогодние праздники

Крановщица из Самары показала, как заканчивается ее обычная смена в декабре

"Утро": скорость ветра в столице составит 6–11 м/с 26 декабря

В России утвердили параметры безопасности для катания на тюбинге

Переболевшие гонконгским гриппом москвичи пожаловались на потерю слуха

Мощный снегопад прошел в Москве в ночь на 26 декабря

"Новости дня": москвичи выбрали любимые новогодние блюда

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снегопада

Зрители Москвы 24 могут показать свои украшенные квартиры

Осадки в виде снега сохранятся в Москве до утра 26 декабря

Стилисты признаются, что обычно даже самая идеальная укладка держится не больше суток, особенно когда впереди несколько торжеств подряд. Однако специалисты салона красоты "Рябчик" знают, как сохранить эффектную прическу на весь период новогодних праздников.

Для тех, кто хочет сохранить объем даже под зимней шапкой, стилисты предлагают долговременные решения. Они рекомендуют сделать химзавивку волос. Эта процедура дает объем от корней. Благодаря индивидуальному подходу каждому клиенту подбирают персональную технику и уход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

