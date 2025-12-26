Стилисты рассказали, как сохранить укладку в новогодние праздники

Стилисты признаются, что обычно даже самая идеальная укладка держится не больше суток, особенно когда впереди несколько торжеств подряд. Однако специалисты салона красоты "Рябчик" знают, как сохранить эффектную прическу на весь период новогодних праздников.

Для тех, кто хочет сохранить объем даже под зимней шапкой, стилисты предлагают долговременные решения. Они рекомендуют сделать химзавивку волос. Эта процедура дает объем от корней. Благодаря индивидуальному подходу каждому клиенту подбирают персональную технику и уход.

