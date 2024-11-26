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26 ноября, 11:15

Общество

"Бранденбургская регулировщица" Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет

"Бранденбургская регулировщица" Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет

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Не стало Марии Лиманской, которая известна миру как "Бранденбургская регулировщица". Именно она запечатлена на легендарном фото у Бранденбургских ворот. О смерти женщины сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Лиманской было 100 лет. На фронт ушла в 18. Она шила одежду солдатам, а потом стала регулировщицей. Женщина также работала под вражеским огнем. Она участвовала в битве за Сталинград, в освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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