"Бранденбургская регулировщица" Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет

Не стало Марии Лиманской, которая известна миру как "Бранденбургская регулировщица". Именно она запечатлена на легендарном фото у Бранденбургских ворот. О смерти женщины сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Лиманской было 100 лет. На фронт ушла в 18. Она шила одежду солдатам, а потом стала регулировщицей. Женщина также работала под вражеским огнем. Она участвовала в битве за Сталинград, в освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши.

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