Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 сентября

Реставрация Ростокинского акведука завершилась в Москве. Памятнику вернули исторический облик. Он стал частью прогулочного маршрута парка "Яуза".

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна. Президент отметил, что из жизни ушел выдающийся режиссер, необыкновенно талантливый и мудрый человек. О том, что Кеосаяна не стало, сообщила его супруга, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов в бархатный сезон. Также растет спрос на поездки в Египет и Китай.

