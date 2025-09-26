Форма поиска по сайту

26 сентября, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 сентября

"Миллион вопросов": адвокат рассказала, как грамотно распорядиться своим имуществом

"Вопрос спорный": россияне стали чаще вступать в отношения с женщинами намного старше себя

Ночные заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Москве в начале следующей недели

"Интервью": Василий Фивейский – о грантах на бесплатное обучение

"Атмосфера": 10 градусов ожидается в Москве днем 27 сентября

Обладательница роз за 1,5 млн рублей не узнала свой подарок в "вирусном" видео в Сети

День работников дошкольного образования отметят в России 27 сентября

Роспотребнадзор опроверг информацию о росте кишечных инфекций в РФ

Телевизор за 400 тысяч рублей повредили в московском ТЦ

Реставрация Ростокинского акведука завершилась в Москве. Памятнику вернули исторический облик. Он стал частью прогулочного маршрута парка "Яуза".

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна. Президент отметил, что из жизни ушел выдающийся режиссер, необыкновенно талантливый и мудрый человек. О том, что Кеосаяна не стало, сообщила его супруга, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов в бархатный сезон. Также растет спрос на поездки в Египет и Китай.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕкатерина Фоменко

