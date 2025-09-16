Татьяна Брухунова трогательно обратилась к Петросяну в честь его 80-летия

Татьяна Брухунова обратилась к Евгению Петросяну в своих социальных сетях в честь его 80-летия. При этом пару недель назад молодая жена юмориста ругала в виртуальном пространстве журналистов, которые высказывались о здоровье ее супруга. В какие скандалы попадала блогер, читайте в материале Москвы 24.

"С днем рождения, волшебник!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bruhunova

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна, 36-летняя Татьяна Брухунова, поздравила супруга в своих социальных сетях с 80-летием, опубликовав трогательный пост. Женщина назвала себя счастливым человеком и поблагодарила мужа за совместную жизнь.





Татьяна Брухунова жена Евгения Петросяна Второе десятилетие иду рядом с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное – возможность стать матерью. С днем рождения, волшебник!

Здоровье супруга Татьяна не упомянула, хотя последнее время оно становится камнем преткновения между Брухуновой и журналистами. Например, в начале сентября звезда опубликовала в Сети пост с видео, в котором обратилась к работникам СМИ, назвав их "падальщиками" и "помоишниками". Татьяну возмутило, что журналисты распространяют слухи о здоровье Петросяна.

"Очень хочется попросить вас завалиться, закрыться, замолчать. <...> Человек работает в преддверии большого юбилея, мне очень жаль, что находятся помоишники, которые хотят омрачить эту красивую и важную для любого человека, а уж тем более артиста, дату", – осадила Татьяна журналистов.

Она сопроводила обращение фотографией мужа и потребовала прекратить писать новости на тему его здоровья.

При этом в марте телеграм-каналы сообщали о госпитализации артиста с желудочно-кишечным кровотечением. Тогда Татьяна в своих соцсетях подтвердила, что супруг в больнице.

В целом Брухунова уже не раз попадала в скандалы в Сети. Например, в июле этого года она столкнулась с порцией критики после того, как пожаловалась на цены на такси. В соцсетях Татьяна рассказала, что не попала на лекцию о моде, потому что вместо 200 рублей стоимость предполагаемой поездки составила 3 500.



"А еще особенный цинизм заключается в том, что мне нужно было проехать полторы улицы. Как вы спите после такого, это ж хамство, свинство", – возмутилась Брухунова.

При этом некоторые подписчики сочли проблему Татьяны несколько преувеличенной.

"У меня прям бомбит! Она в своем уме?! Жалуется на таксистов, хотя там идти-то два перекрестка!"; "ну и прогулялась бы, похвасталась бы своими брендовыми сумочками с лабубу"; "в чем проблема была сесть на общественный транспорт? Или статус не позволяет?", "Татьяна, всем бы такие проблемы, две улицы можно было и пешком пройти", – ответили пользователи Сети.



Другой крупный скандал произошел в самом начале года. Тогда супруга Петросяна опубликовала в своем блоге видео, в котором раскритиковала девушек с поддельными сумками.





Татьяна Брухунова жена Евгения Петросяна Три девушки стояли с такой безумно откровенной палью Hermes. То есть у них как бы Birkin. У одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это очень смешно.

При этом она посоветовала тем, у кого нет денег на оригинальную вещь, приобретать обычные аксессуары. Брухунова отметила, что ношение подделок – "срамота". Пост сразу разлетелся в Сети, спровоцировав реакцию не только обычных пользователей, но и знаменитостей.

Адвокат Екатерина Гордон в своих соцсетях записала ролик, в котором попросила супругу "классного, стильного, свежего мужа Петросяна" не "попрекать сумочками" тех, кто покупает реплики и не видит смысла тратить кровно заработанные деньги на дорогостоящий оригинал.

"Когда вместе с Леркой (Лерой Кудрявцевой. – Прим. ред.) мы танцуем в группе "Зависть", я сразу выкидываю туфли. И какие-нибудь Rossi, которые я на кровно заработанные деньги куплю, мне жалко будет. <…> У меня нет старого дедушки, который мне денег отвалил, я на свои кровные. И что? И ты меня еще будешь понукать этим?" – сказала позднее Гордон в одном из интервью, отметив, что и сама носит поддельные сумочки.

Не одобрила высказывание Брухуновой и актриса Ирина Безрукова, которая также отметила в одном из интервью, что супруга Петросяна "не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке" и вряд ли несколько лет назад смогла бы самостоятельно купить себе брендовые вещи.

Певец и блогер Прохор Шаляпин тоже не остался в стороне и в одном из шоу отметил, что Брухунова высказалась "не от большого ума".

"Ты выбрался из грязи в князи, но, быстро князем становясь со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи – вечна грязь", – сказал блогер.

В ответ Татьяна раскритиковала хейтеров и сообщила, что после ее заявления о сумках заблокировала большое количество "невменяемых людей".

Возраст любви не помеха

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/petrosyanevgeny

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян заключили брак в 2019 году. По данным СМИ, девушка несколько лет работала в Театре Эстрадных Миниатюр Петросяна в качестве его личной помощницы еще во время учебы. В 2020 году у пары родился сын Ваган, а в 2024-м – дочь Матильда.

Евгений Петросян старше молодой супруги на 44 года. Для него брак с Татьяной стал пятым по счету. Ранее он 33 года был женат на Елене Степаненко. Кроме детей от Брухуновой, у Петросяна есть 56-летняя дочь Викторина от брака с балериной Беллой Кригер.

В ноябре 2024 года юморист подал на нее в суд, пытаясь выписать из столичной квартиры. По данным СМИ, в апреле этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Петросяна и запретил женщине пользоваться помещением. Сторона истца заявляла, что причиной разлада в семье стало то, что дочь не общалась с отцом и не поздравляла с днем рождения.

Сейчас Викторина живет с мужем в США, и, по сведениям журналистов, действительно оборвала все контакты с отцом.

